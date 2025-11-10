За словами військовослужбовця, складність їхнього відтинку фронту полягає, зокрема в тому, що вони притиснуті до річки Оскіл.

На Куп’янському напрямку ворог може постійно тиснути і не зупинятися. Про це в ефірі "Київ 25" сказав Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї бригади Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації у їхній зоні відповідальності на Куп’янському напрямку, він зауважив, що наразі ситуація "стабільно складна".

"Найбільша небезпека в тому, що у ворога значно більше особового складу. Тому він може, скажімо так, тиснути постійно і не зупинятися", - наголосив Петрович.

Він також пояснив, що складність їхнього відтинку фронту полягає в тому, що вони притиснуті до річки Оскіл, знаходяться південніше за Куп’янськ, ближче до Борової і "виступ не дуже великий".

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зазначив, що російські загарбники посилюють тиск на позиції українських військ у Харківській області.

За його словами, на лівобережжі річки Оскіл є значні проблеми з логістикою, починаючи від Куп’янського до Лиманського напрямку.

