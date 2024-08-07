Наразі на Покровському напрямку Сили оборони сковують більшість сил та засобів ворога.

На Покровському та Торецькому напрямку Сили оборони виконують стратегічне завдання, заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Поки росіяни сконцентрували всі свої зусилля саме там, ми не бачимо активних наступальних дій ворога на інших напрямках, які вважалися загрозливими. Той же Харківський. Плани росіян вийти до Харкова на відстань артилерійського пострілу – лягли дуже глибоко. Анонсований росіянами наступ на Пологи Запорізької області також не відбувся. Не кажучи вже про моменти, які очікувалися на Херсонщині. То ж те, що росіяни скуті там – деяку стратегічну ситуацію виконує. Це дає нам час зміцнити свій потенціал – спроможності в повітрі починають рости, в далекобійних удар, асиметричним операціям", – сказав Киричевський.

Він також прокоментував інформацію про те, що Сили оборони могли розпочати наступ в Курській області, аби змусити перекинути РФ свої війська з Покровського та Торецького напрямків.

Відео дня

"Щоб відтягнути російські сили, треба цей прорив розширювати. Якщо говорити про співвідношення сил та засобів, то навіть на Покровському напрямку наступає угруповування кількох десятків тисяч. І якщо побудувати гіпотезу, що на Курщині Сили оборони легально наступають з метою відтягнути російські штики з інших напрямків, то там має бути значне угруповування (наших – УНІАН) військ", – пояснив Киричевський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні військовий паблік DeepState повідомив про те, що російські окупанти продовжують просуватися у Нью-Йорку Донецької області. Зокрема, в мережі з'явилися кадри підняття російського триколора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38.

Водночас, 6 серпня розпочалися бойові дії на території РФ – у Курській області. На думку аналітика Forbes Девіда Екса, це вторгнення є "безглуздим і марним", адже задіяні в прориві російського кордону, більше стали б у пригоді на сході, де ЗСУ відступають під російським натиском.

Вас также могут заинтересовать новости: