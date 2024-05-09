Кожен безпілотний розвідник коштує 100 тис. доларів, зазначив очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

Російські безпілотні розвідники, які агресор застосовує щодня у неймовірній кількості, шукають уразливі об’єкти критичної інфраструктури та можливі місця скупчення ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Зокрема, під час його включення на Миколаївщині було об’явлено повітряну тривогу та, за попередніми даними, йшлося за розвідувальний дрон росіян. За його словами, загарбники щодня застосовують дуже велику кількість розвідувальних БПЛА, щоб знайти важливі, на їх погляд, "точки" для ураження.

"Вони це роблять, щоб виявити можливі місця скупчення Збройних сил України з подальшим нанесенням вогневого ураження. Так само вони шукають уразливі об’єкти цивільної інфраструктури, в першу чергу, критичної інфраструктури. Саме з такою метою вони знаходяться у повітрі", - розповів Плетенчук.

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Він додав, що кожного дня українська ППО збиває по кілька таких одиниць. Як додав військовий, попри те, що кожен дрон коштує в районі 100 тис. доларів й більше, росіяни їх не перестають масово використовувати.

"Питання навіть не в кількості дронів-розвідників, а в кількості вилетів, а кількість вилетів, зазвичай, перевищує півтори сотні (за добу, - УНІАН) у нашій зоні відповідальності. По них постійно працює наше ППО - іноді це - збиття, іноді - технічна протидія, і в цьому відбувається робота і робота ця - успішна", - наголосив Плетенчук.

За даними Сил оборони півдня, 7 квітня у зоні їх відповідальності було зафіксовано проліт 175 розвідувальних БПЛА противника.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно Дмитро Плетенчук розповів, що російські військові зараз не використовують логістичні потужності Кримського мосту у повному обсязі. Противник хвилюється з приводу того, що міст може не витримати.

За даними СБУ, після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі, подальша експлуатація залізниці (що пролягає по шляхопроводу) в повному обсязі фактично унеможливлена. За словами Плетенчука, конструкція шляхопроводу може не витримати навантаження через отримані раніше пошкодження.

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