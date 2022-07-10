За його словами, попри те, що українська армія чисельністю менша за російську, вона була готова до такого зіткнення, на відміну від окупантів.

Українська армія попри те, що вона чисельністю менша за російську, була готові до такого зіткнення, на відміну від окупантів, але весь хід війни сьогодні залежить від отримання специфічного озброєння.

Про це заявив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми чекаємо від Заходу більш чітких і швидких кроків у нашому напрямку. Тому що кожен день західної бюрократії, через яку зараз проходить Україна, вартує людських життів. Україні потрібна швидка та своєчасна допомога. Тому що щодня ми втрачаємо величезну кількість мирного населення, яке зазнає дуже інтенсивних артилерійських обстрілів. Ситуацію сьогодні може врятувати та зброя, на яку ми чекаємо", - зазначив військовий, який стоїть на обороні України з 2014 року.

За його словами, Україні, перш за все, необхідні:

системи реактивної артилерії дальньої дії, які "дуже точні і які можуть дуже багато поміняти на нашу користь";

системи протиповітряної оборони, які "можуть захистити наше небо, і ми не побачимо більше розбомблених цивільних будівель".

"Україна взяла на себе функцію захистити всі європейські країни та демократичні цінності не лише свої, а й усього західного світу. І Захід це добре має розуміти, бо українцям це вартує життів. Вони охоче розмовляють зі звичайними військовими, яким є я, але неохоче розмовляють із політиками. Вони хочуть конкретну інформацію, що потрібно сьогодні українській армії, що потрібно для того, щоб змінити ситуацію", - зазначив Мамулашвілі.

Разом з тим, як стверджує військовий, українська армія динамічно розвивалася з 2014 року, і вона уже встановила свій стандарт бойових дій.

"Це не НАТОвський стандарт, це не американський, європейський стандарт. І я думаю, що після завершення цієї війни існуватиме український стандарт. Тому що Україна показала, що волелюбні люди можуть стати дуже досвідченими за 8 років війни та можуть мати свою стратегію бойових дій. Отже, досить чітко вже всім видно, що Україна зробила якусь маленьку революцію", - наголосив він.

Зазначимо, Україна чекає на поставки ленд-лізу від США, який включає чимало сучасного важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що в Україні треба якнайшвидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Крім того, раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що "якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації. Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах".

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