Росіянам знадобиться певний час, аби відновити роботу переправи.

Після українського ракетного удару по порту "Кавказ" російські окупанти досі шукають двох зникликих без вісти. Про це пишуть російські ЗМІ і з посиланням на владу Краснодарського краю.

Тим часом проект "Схеми" від "Радіо Свобода" публікує супутникові знімки з наслідками удару ЗСУ по порту "Кавказ". На знімках супутника Planet Labs, зроблених 23 серпня, видно знищений паром та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок ракетного удару.

Супутник також зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражено частину залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.

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Ракетний удар по порту "Кавказ"

Як писав УНІАН, вдень 22 серпня українські військові завдали ракетного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом. Згодом у ЗМІ повідомили, що пором окупантів пішов на дно, а у соцмережі писали, що на момент удару на поромі було 30 цистерн із паливом. Щоб загасити потужну пожежу, росіяни залучили пожежний поїзд.

Пізніше інформацію підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Причетність до атаки саме Військово-морських сил може вказувати на те, що удару було завдано протикорабельною ракетою "Нептун".

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