Магнітна 'буря тисячоліття' може вдарити по Землі сильніше, ніж вважалося раніше

На думку вчених, ризик екстремальної події не можна недооцінювати.

Вчені дійшли висновку, що найпотужніші сонячні бурі можуть становити для Землі набагато більшу небезпеку, ніж передбачалося раніше. Нове дослідження показало, що вплив екстремальної космічної погоди на супутники, системи зв'язку та електромережі, ймовірно, недооцінювався.

Як пише Space.com, сонячні бурі виникають після потужних спалахів і корональних викидів маси на Сонці. Потоки заряджених частинок досягають Землі, викликаючи геомагнітні збурення. Окрім яскравих полярних сяйв, такі події здатні порушувати роботу GPS, радіозв’язку, супутників та енергетичної інфраструктури.

Проаналізувавши понад мільйон вимірювань, виконаних космічними апаратами NASA безпосередньо біля Землі, вчені виявили, що електричні струми у верхніх шарах атмосфери продовжують посилюватися разом зі зростанням потужності сонячного вітру. Це означає, що надпотужні геомагнітні бурі можуть спричинити більш серйозні наслідки, ніж показували попередні моделі.

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За словами співавтора дослідження Марії Валах із Ланкастерського університету, магнітне поле Землі добре захищає планету від більшості проявів космічної погоди, проте в надзвичайно рідкісних випадках наслідки можуть виявитися значно серйознішими. Подібні події відбуваються приблизно раз на тисячу років, тому даних для їхнього вивчення поки що недостатньо.

Дослідження не стверджує, що подібна катастрофічна буря відбудеться найближчим часом. Однак вчені вважають, що існуючі оцінки ризику необхідно переглянути, особливо зараз, коли людство дедалі сильніше залежить від супутникових технологій та електричних мереж. Наразі Сонце перебуває поблизу максимуму свого 11-річного циклу, тому спалахи та геомагнітні бурі відбуваються частіше, ніж зазвичай.

Небезпечні магнітні бурі

Історія вже знає приклади руйнівних сонячних бур. У 1859 році подія Керрінгтона вивела з ладу телеграфні мережі по всьому світу, а полярні сяйва спостерігали навіть у тропіках. У 1989 році потужна геомагнітна буря залишила без електрики мільйони жителів канадської провінції Квебек, а в 2003 році так звані "Хелловінські бурі" порушили роботу супутників, GPS та радіозв’язку.

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