Російський окупант раніше воював у Чечні та Сирії.

В Україні ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.

Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm та російські пропагандистські видання.

"Військовий комендант Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України", – йдеться в повідомленні.

Водночас "Комсомольська правда" повідомляє, що окупант загинув ще наприкінці березня, а поховали його 5 квітня у Волгограді. Видання уточнило, що Петрунін "пройшов Чечню та Сирію, але загинув в Україні".

Нагадаємо, що раніше Україні ліквідували ще одного командира мотострілецького батальйону РФ. Цього разу "доля окупанта" наздогнала майора Руслана Петрухіна.

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