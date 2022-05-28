Ударів по ворожих військах завдали штурмовики Су-25.

За добу Збройні сили України знищили 3 ворожі повітряні цілі та ротно-тактичну групу російських окупантів з технікою та живою силою.

Про повідомляється у зведенні Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

Там розповіли подробиці про знищення ворожої техніки.

"27 травня близько 14:00 години у небі Херсонщини винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України збив російський винищувач Су-35 із складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ. Український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. В результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою. На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіобмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух", - повідомили там.

Також зазначається, що на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Також на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ще один БпЛА "Орлан -10".

Як повідомляв УНІАН, за 26 травня протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".