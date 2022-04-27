За добу стало відомо про знищення 16 супротивників, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Захисники України завдали удар по позиціях окупантів, які знаходяться у Чорному морі на Зміїному острові.

Воїни влучили в пункт управління й знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", повідомило оперативне командування "Південь" в Facebook.

За його даними, втрати супротивника в результаті нового удару уточняються.

"…Загальні ворожі втрати за добу складають: 16 рашистів, 1️ танк і 4️ одиниці автомобільної техніки, 2️ з них - броньовані", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що у Чорному морі українські ракети "Нептун" знищили ракетний крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту.

Варто зазначити, що "Москва" - крейсер, який українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на "х*й".

Рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, атакував Одесу з корабельної артилерії. Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, в нашій країні вже знищено близько 22,1 тис. окупантів та вісім ворожих кораблів/катерів.

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