В порту 'Новоросійськ' СБУ уразила військові кораблі та системи ППО, - джерела

Уражено військові кораблі, радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит" тощо.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони влаштували яскраву "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України. Про це повідомила УНІАН джерела в спецслужбі.

За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:

військові кораблі;

радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит";

ЗРГК "Панцир-С2";

шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхарис".

За словами співрозмовника, з ночі в порту палає масштабна пожежа. Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Оновлено. Згодом в Генеральному штабі підтвердили, що Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано масштабну пожежу на території.

За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ).

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 1 березня Силами оборони України уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі населеного пункту Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі Новокраснівки (тимчасово окупована територія Донецької області).

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районах Дунаївки та Полтавки.

Водночас, у ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Було підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). Цей завод виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Вас також можуть зацікавити новини: