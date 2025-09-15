Ворог вдарив двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району.

12 людей дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по сільськогосподарському підприємству в Сумській області пізно ввечері 14 вересня. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура в Telegram.

"12 поранених унаслідок ракетного удару по сільськогосподарському підприємству на Сумщині – розпочато слідство. За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 14 вересня 2025 року близько 23:00 год ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області.

Відео дня

Зазначається, що поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю, також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Росіяни обстріляли Костянтинівку - подробиці

Як повідомляв УНІАН, днями внаслідок обстрілів Костянтинівки в Донецькій області загинули щонайменше три людини, ще шість поранені.

Також було пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки. Обстріли тривали майже безперервно. Усі обставини ретельно документували.

Вас також можуть зацікавити новини: