Із кожної ситуації Росія робить метушню, з якої витягує політичні бали, впевнений правозахисник.

Російське військово-політичне керівництво навмисно створює метушню навколо себе, щоб отримувати з неї політичні бали.

Довіряти Москві не можна, адже вона перевіряє на міцність противників, заявив в ефірі каналу FreeДОМ російський правозахисник Марк Фейгін.

За його словами, зараз Росія активно просуває наратив про готовність до переговорів з Україною. Навколо цього вже здійнявся інформаційний галас. Згодом цю ситуацію Кремль використає, аби просувати новий наратив, мовляв "бачите, ми пропонували, а вони відмовилися".

"Пам'ятаєте, напередодні війни, скільки разів Зеленський просив на вищому рівні зустрітися з Путіним? Щотижня. Він говорив, закликав... Що відповідав Путін? А тепер він за ним бігає, а Зеленський відмовляється. Час для зустрічі на верхах вже упущене. Тоді потрібно було, а зараз потрібно по-іншому. Зараз потрібно робити якісь переконливі дії, бо війна все змінює", - заявив Фейгін.

Переговори з Росією

Вчора Росія вкотре публічно проявила інтерес до переговорів з Україною. Ба більше, цього разу в Міністерстві закордонних справ країни-окупанта запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку переговорів.

"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - заявили в МЗС РФ.

На відміну від РФ, Україна висуває Росії кілька ключових умов для переговорів. Серед них відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

Пізніше зʼявилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією.

При цьому 7 листопада 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин – виведення російських військ з території України.

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