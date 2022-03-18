За добу знищено 10 літальних апаратів РФ / president.gov.ua
Протягом доби збито понад 10 літальних апаратів противника.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.
"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апаратів противника, з яких, щонайменше, 4 літаки, 2 вертольоти, крилаті ракети і БпЛА".
Українські захисники кожен день збивають по кілька ворожих літаків. На четвертий тиждень війни ворог втратив вже третину своїх літаків. Водночас в останні дні фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.