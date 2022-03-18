Повітряні сили продовжують охороняти небо над Україною.

Протягом доби збито понад 10 літальних апаратів противника.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апаратів противника, з яких, щонайменше, 4 літаки, 2 вертольоти, крилаті ракети і БпЛА".