Атаку здійснили у взаємодії бійців ССО та артилерії ЗСУ.

Воїни Сил спеціальних операцій АЗОВ та артилерія Збройних сил України влаштували пекло російським загарбникам.

Відео потужної атаки на позиції противника з'явилося у Telegram ССО АЗОВ.

"За кадром залишилась небезпечна робота наших бійців, які займались коригуванням вогню, перебуваючи під обстрілами російських окупантів. Результат - влучні попадання по позиціях ворога", - йдеться у повідомленні.

Бійці також анонсували другу частину цієї атаки. Її оприлюднять невдовзі.

Розгром ворожих позицій зафіксували з повітря. Завдяки безпілотнику бійцям вдалося зафіксувати позиції окупантів та допомогти артилерії з координатами. Своє чергою артилеристи вдарили по цілі та завдали ворогу втрат.

Як повідомляв УНІАН, неподалік Гуляйполя Запорізької області українські військові із 45-ї окремої артилерійської бригади розгромили техніку і живу силу російських окупантів.

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