Зокрема, лише до Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.

Сьогодні, в середу, 23 березня, гуманітарними коридорами в Україні було евакуйовано 4 тисячі 554 людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"До Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуйовано 51 людину, в місто доставлено гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Крім того, в Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка та Світильня було евакуйовано 919 людей.

"На Луганщині евакуйовано 672 людини, доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку", - написав Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник керівника Офісу Президента розповів, що ведуться перемовини щодо відкриття гуманітарного коридору з Чернігова. Ситуація в місті залишається напруженою.

Тим часом "Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.

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