На них видно бойові розгортання вздовж траси 14к-34 та коридору.

Російські війська у Білгородській області продовжують просування на схід України.

Про це свідчать знімки компанії Maxar Technologies, опубліковані в Twitter.

На них видно бойові розгортання вздовж траси 14к-34 та коридору, що веде від населених пунктів Солоті та Валуйки на заході Росії.

Зазначається, що опубліковані знімки зроблено 11 квітня 2022 року.

Напередодні повідомлялося, що велика колона військової техніки рухається з Ростовської області в бік Донбасу.

Українські та західні офіційні особи заявили останніми днями, що спостерігають передислокацію російських військ на Донбас після серйозних невдач РФ у спробах захопити Київ.

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