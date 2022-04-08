На даний момент РФ не відмовилася від планів захопити Україну.

На цей час РФ не відмовилася від планів захопити Україну, але змушена змінити план наступу і зараз війська окупантів готуються до наступної атаки.

Загроза наступу, попри відхід військ РФ з Київської, Чернігівської та Сумської областей, зберігається по всій території України, повідомила заступник Міністра оборони, спікера Міноборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ЗСУ позбавили боєздатності російські підрозділи, які покинули Київську та Чернігівську області.

"У них була певна стратегія до початку війни, але оскільки вона не спрацювала, то зараз вони змушені в дуже короткі терміни змінювати свою тактику", – розповіла вона.

За її словами, військові РФ зараз збільшують кількість техніки вздовж кордону, посилюють розвідку і визначають нові напрямки наступу, аналізуючи хід війни.

Крім того, Маляр зазначила, що від України не очікували саме такої оборони - за словами заступника міністра вона була більш інтелектуальною, ніж силовою.

Нагадаємо, експерт припускає, що генерали могли переконати Путіна щодо битви за Донбас. За словами експерта, все це свідчить про бажання Москви домогтися припинення вогню.

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