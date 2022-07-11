Російські окупанти щодня обстрілюють Миколаївську область.

Вранці у понеділок, 11 липня, російські війська випустили по Миколаєву шість ракет. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, є один потерпілий.

Про ситуацію в області в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім з посиланням на інформацію районних військових адміністрацій.

"Вранці 11 липня у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Зараз розуміємо-6 ракет. Попередньо, без жертв (один поранений)", – зазначив він.

За інформацією Кіма, у Баштанському районі 10 липня орієнтовно о 10:40 і 21:30 обстрілу піддалася Широківська громада: "Попадання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житлових будинках і відкритих територіях домогосподарств. Потерпілих немає".

Крім того, глава ОВВА повідомив, що після ворожих обстрілів 10 липня в області горіли поля з урожаєм, а саме у селищі Березнегуватське, в районі села Новомиколаївка Первомайської громади та у селі Лимани Галицинівської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 11 липня вдарили ракетами по Україні. Під вогонь потрапили Миколаївська та Харківська області.

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