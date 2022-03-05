Журналіст-розслідувач видання підкреслив, що, на жаль, ця інформація не означає закінчення війни.

Журналіст-розслідувач Інтернет-видання Bellingcat Христо Грозєв впевнений, що Росія вичерпала практично всі свої військові ресурси під час вторгнення в Україну.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті. Свою заяву він опублікував у відповідь на інформацію білоруського ЗМІ.

"Журналіст Bellingcat Христо Грозєв каже, що у Росії є ресурси для війни до неділі, після чого вони заваляться. Також наступного тижня Росії загрожують санкції, масштабів яких "ми ще не бачили", і торкнуться вони і Путіна", - йдеться в повідомленні білоруського аккаунта.

Розслідувач трохи пізніше відреагував на цей твіт і підкреслив, що, на жаль, ця інформація не означає закінчення війни.

"Просто хотів уточнити твіт нижче, щоб він не читався як передбачення кінця війни. (На жаль, це не так). Мій коментар щодо ресурсів стосувався існуючих запасів / поставок в Україні. Більше може бути поставлено і буде поставлено, але це логістичний кошмар. Про санкції... вони дійсно хороші", - написав Грозев.

Нагадаємо, глави МЗС G7 обіцяють продовжити санкційну політику проти РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: