Колись квітучі села на Запоріжжі російські "визволителі" перетворили на зону суцільних руйнувань і смерті.

Визволені села у Запорізькій області являють собою суцільні руїни. Про це пише CNN у репортажі з передової на російсько-українській війні.

Журналісти відвідали деокуповані села Нескучне та Сторожеве. Там зараз тривають взаємні артилерійські обстріли українських та окупаційних військ. Видання зазначає, що вигляд звільнених, але при цьому зруйнованих сіл викликає в серцях українських солдатів "гірко-солодке" відчуття.

"Головне, що я відчував, — це злість, тому що, коли їдеш селами, уявляєш, як це було до війни. Тут жили люди. У людей були хороші будинки. Ви можете побачити їхні речі всередині. І ось ми заходимо в село і бачимо його в руїнах, ми сердимося", — розповів боєць з позивним "Матьорий".

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Загальний пейзаж в селі Нескучне, де до вторгнення проживало 700 осіб, являє комбінацію зі зруйнованих житлових будинків і зарослих травою садів.

"Синьо-біла металева огорожа оточує обвуглений будинок без даху, який демонструє зламані меблі. Маленька супутникова тарілка висить перед будинком, пробитим кулями і уламками", – описує видання типовий вид місцевого домогосподарства.

При цьому солдати попередили журналістів, що ці напівзруйновані будинки і навколишні поля на додачу до всього можуть бути заміновані. Також місцями ще знаходять трупи росіян, хоча більшу частину з них вже зібрали. При цьому багато трупів ще можуть лежати на замінованих полях.

Ситуація на запорізькому фронті - останні новини

У Генштабі заявили про просування українських військ на двох напрямках південного фронту. Зараз бійці закріплюються на зайнятих позиціях. Йдеться про напрямки Новоданилівка - Роботіне та Мала Токмачка - Новофедорівка.

Водночас джерела в українському керівництві розповіли CNN, що головна частина українського контрнаступу ще не почалася. По суті, зараз триває підготовчий етап, на якому проводяться так звані "формуючі" операції.

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