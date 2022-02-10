Прибережними попередженнями Росія оголосила великі площі акваторій Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетні та артилерійські стрільби.

Військово-морські сили України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку.

Про це йдеться у коментарі Командування ВМС України щодо ситуації, яка склалася в акваторії Азово-Чорноморського регіону станом на 10 лютого.

Зазначається, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів — практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила великі площі акваторій Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетні та артилерійські стрільби.

Командування ВМС України наголошує, що у такий спосіб РФ вкотре продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.

"Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правом у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року", - наголошується у коментарі.

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При цьому Командування українського флоту запевняє, що ВМС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна очікує на сильну відповідь партнерів на такі дії РФ.

За його словами, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

Блокування Росією Чорного і Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому.

За його даними, через перекриття жодних коридорів для проходження торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було.

Сьогодні, 10 лютого, МВС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Також з 10 по 20 лютого у Білорусі триватимуть спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

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