У реанімації лікарні Дніпра намагаються врятувати життя 15-річної дитини.

Внаслідок ворожих дій на Луганщині загинуло чотири людини.

Про це йдеться на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Четверо загиблих, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав Сєвєродонецький "Азот"... Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній", - йдеться у повідомленні з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Очільник Луганщини повідомив, що зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

Крім того, вчора осколкове поранення нанесене жителю Сєвєродонецька.

"Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по "Азоту" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста", – зазначив Гайдай.

По селам Попаснянської громади вчора завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

Він додав, що для авіаційної підтримки наступальних дій агресор зосередив у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Нагадаємо, за словами військового експерта Владислава Селезньова, в Луганській області російським окупантам конче потрібно взяти в облогу Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб у майбутньому мати певну основу для виходу на міждержавні перемовини.

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