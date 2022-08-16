Пошкоджено приватні будинки, склади з зерном, газогін та лінію електропередачі.

Вночі окупанти знову накрили з "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину, є поранені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч під "Градами" та "Ураганами". Від російських ударів знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені дві жінки - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін", - повідомив він.

Тим часом, Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч.

"По мирній території 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - додав Резніченко.

Він також наголосив, що у Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газогін та лінію електропередачі. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.

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