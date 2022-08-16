Вночі окупанти знову накрили з "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину, є поранені.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч під "Градами" та "Ураганами". Від російських ударів знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені дві жінки - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін", - повідомив він.
Тим часом, Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч.
"По мирній території 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - додав Резніченко.
Він також наголосив, що у Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газогін та лінію електропередачі. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.