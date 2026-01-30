Новий уряд Нідерландів заявив про майбутню військову підтримку України

Також Нідерланди підтримуватимуть Україну на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО.

Нідерланди будуть надавати Україні військову допомогу у вигляді 3 млрд євро щорічно до 2029 року.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі X, він провів телефонну розмову з новим нідерландським колегою Девідом ван Вілом.

"Вдячний за рішучі формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України, включаючи 3 млрд євро щорічної військової допомоги до 2029 року, а також готовність підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО", - відзначив Сибіга.

Відео дня

Сибіга додав, що поінформував свого колегу про безпекову ситуацію в Україні та висловив вдячність за нещодавно наданий пакет допомоги для української енергетики.

Також Сибіга і Ван Віл обмінялися думками щодо двостороннього діалогу між країнами та приділили особливу увагу просуванню створення спеціального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії, скоєний Росією проти України.

Зазначимо, що новий прем'єр-міністр країни Роб Єттен заявив, що війна в Україні стосується безпеки всього європейського континенту. Він підкреслив що не буде вести діалог з Кремлем, оскільки немає ніяких ознак, що він хоче закінчити війну проти України.

"Поки війна триває, ми продовжимо підтримувати український народ. Тому ми продовжуємо нашу багаторічну фінансову та військову підтримку і надалі виступатимемо за використання заморожених росактивів", - заявив політик.

Допомога Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди пропонують надати Україні 15 млрд євро з європейського кредиту обсягом 90 млрд євро на закупівлю зброї в США.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф вважає, що процес набуття Україною членства може зайняти кілька років. У зв’язку з цим, наразі не можна казати про швидкий вступ України до Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: