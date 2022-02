"Вони трошечки дивні": Данілов прокоментував інформацію про "розстрільні списки" РФ

В РНБО спокійно ставляться до так званих "розстрільних списків" складених у Росії.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.

"Ми ці списки почали отримувати вже доволі давно. Вони трошечки дивні. Ми дуже спокійно відносимося до багатьох речей, які на сьогодні є", - зазначив Данілов.

Журнал Foreign Policy з посиланням на американського чиновника та на поінформовані джерела раніше повідомив, що Росія підготувала так звані "розстрільні списки" українців, які будуть репресованими після окупації . За словами чиновника, США навмисно розсекречують розвіддані, щоб поділитися цією інформацією з українськими чиновниками або тими, хто здатний допомогти.

Сьогодні, 21 лютого, ще два американських видання повідомили, що США отримали достовірну інформацію про підготовку Росія списків українців, "які повинні бути вбиті або відправлені у табори" після вторгнення в Україну. За даними The New York Times та The Washington Post, посол США в ООН надіслав лист Верховному комісару ООН у справах людини Мішель Бачелет.

У листі наголошується, що в ці списки включено російських та білоруських опозиціонерів, які живуть в Україні, журналістів, антикорупційних активістів, а також "вразливі групи населення", – представників ЛГБТ, релігійних і етнічних меншин.

