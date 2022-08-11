При цьому окупанти не заходять у зону ураження ЗС України, тому такі їхні дії мають на меті залякати та підірвати моральний дух захисників України.

У порівнянні з минулим тижнем, противник вдвічі збільшив кількість авіаударів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"У порівнянні з минулим тижнем, противник вдвічі збільшив кількість авіаударів по позиціях сил оборони. При цьому вони не заходять в зону ураження ЗС України, тому такі дії окупанта мають на меті залякати та підірвати моральний дух захисників України", – сказав він.

За його словами, Росія продовжує спроби вийти на адміністративний кордон Донецької області, утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і створює сприятливі умови для проведення наступу.

Війна в Україні:

18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що протягом липня окупанти завдали майже сто ракетних та авіаударів по Україні.

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