Таким методом окупанти хочуть уповільнити контрнаступ ЗСУ в регіоні.

Збройні сили України пішли в контрнаступ на території Херсонської області. Через це потік біженців сильно виріс, але окупанти не пропускають мирне населення. Вони хочуть використовувати цивільних, як живий щит.

Такою інформацією в розмові з "Радіо Свобода" поділився керівник Василівської ОТГ Сергій Каліман.

"Наші війська пішли в наступ у напрямку до Херсона, тому дуже великий потік біженців пішов з Херсонської області. Російські війська, розуміючи це, не пропускають наших людей в тій кількості", — повідомив Каліман.

За даними голови ОТГ, окупанти спеціально затримують цивільних. З боку Енергодара утворилася черга в 2,5 тисячі машин. Українці змушені чекати можливості евакуюватися 5-6 днів.

"Люди грають роль певного живого щита для того, щоб наші війська не могли просуватися", — додав Каліман.

Нагадаємо, наприкінці липня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як російські окупанти намагаються ускладнити виїзд з тимчасово захоплених територій через Василівку. З 1 серпня рашисти повинні були ввести нові правила. Вони передбачають необхідність звертатися в так звану "комендатуру" за спеціальною перепусткою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: