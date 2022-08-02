Збройні сили України пішли в контрнаступ на території Херсонської області. Через це потік біженців сильно виріс, але окупанти не пропускають мирне населення. Вони хочуть використовувати цивільних, як живий щит.
Такою інформацією в розмові з "Радіо Свобода" поділився керівник Василівської ОТГ Сергій Каліман.
"Наші війська пішли в наступ у напрямку до Херсона, тому дуже великий потік біженців пішов з Херсонської області. Російські війська, розуміючи це, не пропускають наших людей в тій кількості", — повідомив Каліман.
За даними голови ОТГ, окупанти спеціально затримують цивільних. З боку Енергодара утворилася черга в 2,5 тисячі машин. Українці змушені чекати можливості евакуюватися 5-6 днів.
"Люди грають роль певного живого щита для того, щоб наші війська не могли просуватися", — додав Каліман.
Нагадаємо, наприкінці липня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як російські окупанти намагаються ускладнити виїзд з тимчасово захоплених територій через Василівку. З 1 серпня рашисти повинні були ввести нові правила. Вони передбачають необхідність звертатися в так звану "комендатуру" за спеціальною перепусткою.
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