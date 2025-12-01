За його словами, на цьому напрямку ворог намагається просунутися вже понад рік.

Російські окупанти фактично знищили Вовчанськ, але українські війська не дають їм просуватися далі. Про це в етері "Київ 24" сказав начальник прикордонної застави підрозділу вогневої підтримки бригади "Гарт" із позивним "Альпіна", відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Вовчанська Харківської області.

"Противник фактично знищив місто. Але у нас є підвали, зведені фортифікаційні споруди. І ми в них, грубо кажучи, знаходимося і стримуємо противника", - зазначив він.

"Альпіна" підкреслив, що ворог на цьому напрямку вже понад рік намагається просунутися далі.

"Якщо б минулого року в травні противнику вдалося б захопити Вовчанськ, він пішов би на Харків або… пішов би наступати на Сили оборони, які виконують завдання і відбивають противника на Куп’янському напрямку, з метою оточити підрозділи наших Сил оборони", - сказав захисник.

Так, окупантам цього не вдалося, але вони не полишають своїх спроб: намагаються атакувати та просуватися. Утім, усе це - безуспішно. Військовослужбовець додав:

"Наші Сили оборони продовжують завдавати їм вогневого ураження і не давати ворогу просуватися далі".

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомлялося, раніше Віктор Трегубов, начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил "Хортиця" наголосив, що росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська на Харківщині. За його словами, у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень та нормального постачання.

Крім того, Трегубов зазначив, що у Вовчанську ситуація гірша, адже там "просто зруйноване місто і росіяни там таки просуваються". Утім, вони роблять це дуже повільно, "по метру, але лізуть".

Водночас він наголосив, що про повне захоплення міста не йдеться. Там залишаються українські позиції, хоча на них і тиснуть російські загарбники.

