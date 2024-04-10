На морській базі в невизнаній Абхазії знаходиться лише берегова охорона ФСБ РФ.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як зміна командування флоту РФ позначилася на ситуації у Чорному морі

За його словами, наразі противник зосередив всі свої вагомі бойові одиниці у Новоросійську. Росіяни користуються, першочергове, тим, що Україна дотримується міжнародних вимог – в сенсі міжнародних протоколів, міжнародного морського права.

"Фактично вони (окупанти - УНІАН) зараз перебувають у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які, або на ремонті – це як мінімум 15 одиниць, або ті, що не має де ставити у Новоросійську. Вони у пунктах базування, закрилися. Вхід (вихід) з гавані так само закритий", - розповів Плетенчук під час брифінгу.

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Він додав, що експлуатація інших російських морських портів, зокрема Сочі, Туапсе ускладнено тим, що ворогу не вистачає інфраструктури для відповідного захисту бойових одиниць. Саме тому кораблі скупчують у Новоросійську.

За даними Плетенчука, використання бази Очамчіра (Абхазія) немає результату, про який Кремль розповідає у своїх ЗМІ. Речник пояснив, що ця абхазька база маленька й там зараз знаходиться лише берегова охорона ФСБ РФ, бо кораблі більшого розміру не можуть в той акваторії маневрувати.

"Тому можна сказати, що зберігається таки статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва так званого Чорноморського флоту РФ – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання. І випадок, який стався сьогодні (падіння Ка-27 – УНІАН), може корелюватися з цим. Тому що парк досить старий, експлуатація досить інтенсивна, повернули в стрій навіть літаки Бе-12, які вже йшли на списання, для того, щоб патрулювати прибережну зону. Тому такі випадки як сьогодні можуть почастішати", - сказав Плетенчук.

Він також зазначив, що "другий елемент відносно нових рішень" командування Чорноморським флотом РФ стосується застосування субмарини, яку позавчора було задіяно для запуску ракети. Однак зараз цей підводний човен також перебуває у пункті базування.

Зміна командування Чорноморського флоту РФ - останні новини

2 квітня стало відомо, що Чорноморський флот РФ, який за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратив приблизно третину бойового потенціалу, очолив уродженець тимчасово окупованого Севастополя Сергій Пінчук. Він - народився в Севастополі, але служив у російському флоті. Новим керівником Північного флоту РФ (основна база - місто Сєвєроморськ під Мурманськом) призначено віце-адмірала Костянтина Кабанцова, служба якого пов'язана з підводними човнами - переважно саме Північного флоту. Крім того, указом президента РФ призначено нового командувача всіма військово-морськими силами РФ загалом - адмірала Олександра Моїсеєва, який є уродженцем Калінінградської області.

10 квітня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що у тимчасово окупованому Криму впав російський гелікоптер К-27. Була інформація, що цій катастрофі передував вибух, скоріш за все, він впав не тільки через суто технічні причини. Мабуть, на борту у нього сталася якась подія. Після падіння відразу було розпочато рятувальну операцію.

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