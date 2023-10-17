В окупованому Токмаку кількість російських військових у сім разів переважає чисельність міського населення.

Російські загарбники масово звозять гарматне м'ясо до тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.

"На одного мирного мешканця поки що окупованого Токмака - сім російських військових", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

При цьому, за його словами, перелякані окупанти евакуюють свої сім’ї, школи, частину окупаційних "органів влади", в тому числі до Мелітополя.

"Натомість завозять до прифронтової лінії ще більше гарматного м’яса", - додав Федоров.

Ситуація в Токмаку - останні новини

У вересні військовий оглядач Олексій Гетьман висловив переконання, що російські окупанти розуміють, що втрата міста Токмак Запорізької області відкриє ЗСУ дорогу на тимчасово окупований Крим. Зокрема, втрата ворогом залізниці біля Токмака може стати переломом у війні з Росією.

На півдні фортифікаційні споруди російських окупантів йдуть паралельно залізниці. Це єдина залізниця в тому місці, по якій можна рухатися від Волновахи до Токмака, а звідти до Мелітополя, а далі до Джанкоя. Тобто це єдина в окупантів логістична артерія.

13 жовтня вранці мелітопольські партизани підірвали у окупованому Мелітополі потяг російських загарбників. Це вже десята успішна диверсія партизанів Запоріжжя на залізниці в цьому році. Зазначений потяг щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку, награбовану залізну руду, зерно та інше майно.

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