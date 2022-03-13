Українські спецслужби перехопили ще одну розмову.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив черговий запис розмови російського окупанта, який розповідав про втрати на війні в Україні.

"Ми зараз взагалі тут збірна солянка. У нас вже полку практично немає, я тобі скажу. Коли там Путін збирається все це закінчувати вже?",- каже окупант.

Дівчина, яка була на другому кінці дроту сказала, що по росТБ передають, що "все йде за планом, по термінах, більше ніхто нічого не говорить".

Нагадаємо, раніше загарбник РФ вразив заявою про те, що війна в Україні була висмоктана з пальця.

Вас також можуть зацікавити новини: