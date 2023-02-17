Українські захисники під Вугледаром розгромили ворожу колону. Для знищення російських окупантів використовувалися дрони, які були куплені на кошти донорів платформи UNITED24.
Такою інформацією та фото з наслідками прицільних ударів воїнів ЗСУ поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі. По рашистах відпрацювали бійці 21-го окремого батальйону "Сармат" разом з 55-ю артилерійською та 72-ю механізованими бригадами. Точний час, коли була знищена колона, невідомо.
"Воїнам допомогли безпілотники, придбані за кошти донорів UNITED24. Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice М30Т військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка точно відпрацювала. Дякую кожному захиснику та захисниці. Продовжуємо посилювати армію дронів, щоб зберігати життя наших героїв і наблизити перемогу", — написав Федоров.
Ситуація під Вугледаром: актуальна інформація
У першій половині лютого рашисти організували масштабний наступ під Вугледаром. Однак він закінчився повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ЗСУ підтвердили це у коментарі Politico. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб під час штурму.
Як повідомило джерело "ВЧК-ОГПУ", на фронті "вагнерівцям" перекрили поставки боєприпасів, щоб вони не домоглися ніяких успіхів на тлі провалу регулярної армії під Вугледаром.
Атаки рашистів в районі міста тривають, що підтверджує свіже зведення від Генштабу ЗСУ. Однак українські захисники стійко відбивають штурми.