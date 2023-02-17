Кошти, які збирають на платформі UNITED24, дозволяють українським захисникам знищувати супротивників.

Українські захисники під Вугледаром розгромили ворожу колону. Для знищення російських окупантів використовувалися дрони, які були куплені на кошти донорів платформи UNITED24.

Такою інформацією та фото з наслідками прицільних ударів воїнів ЗСУ поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі. По рашистах відпрацювали бійці 21-го окремого батальйону "Сармат" разом з 55-ю артилерійською та 72-ю механізованими бригадами. Точний час, коли була знищена колона, невідомо.

"Воїнам допомогли безпілотники, придбані за кошти донорів UNITED24. Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice М30Т військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, яка точно відпрацювала. Дякую кожному захиснику та захисниці. Продовжуємо посилювати армію дронів, щоб зберігати життя наших героїв і наблизити перемогу", — написав Федоров.

Відео дня

Ситуація під Вугледаром: актуальна інформація

У першій половині лютого рашисти організували масштабний наступ під Вугледаром. Однак він закінчився повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ЗСУ підтвердили це у коментарі Politico. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб під час штурму.

Як повідомило джерело "ВЧК-ОГПУ", на фронті "вагнерівцям" перекрили поставки боєприпасів, щоб вони не домоглися ніяких успіхів на тлі провалу регулярної армії під Вугледаром.

Атаки рашистів в районі міста тривають, що підтверджує свіже зведення від Генштабу ЗСУ. Однак українські захисники стійко відбивають штурми.

Вас також можуть зацікавити новини: