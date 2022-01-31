Постійний представник Великої Британії в ООН закликає РФ чітко заявити, що вона не має планів вторгнення в Україну й утримуватиметься від загроз або застосування сили.

Постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявляє, що вторгнення військ Російської Федерації в Україну призведе до жахливого кровопролиття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Каріукі заявив на засіданні Ради безпеки ООН, яке присвячене загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ біля кордонів України.

"Ми віддані конструктивному діалогу, якщо Росія відверта стосовно знаходження дипломатичного рішення. Ця Рада безпеки має життєвоважливий інтерес у цих дипломатичних зусиллях. Тому що треба бути чіткими: це не регіональна проблема. Будь-яке російське вторгнення або акт агресії проти України стане грубим порушенням міжнародного права і зобов'язань Росії відповідно до Статуту ООН", - заявив британський посол.

Зокрема, зауважив він, дії РФ призведуть до конфлікту з "жахливим кровопролиттям" і "дестабілізації усієї міжнародної спільноти".

Він наголосив, що не треба сумніватися у тому, наскільки дорого обійдеться Росії такий "прорахунок" або яким спустошливим буде вторгнення Кремля для народу України.

"Переможців не буде, лише жертви. Цивільні потраплять під перехресний вогонь або будуть змушені рятуватися втечею. По обидві сторони родини оплакуватимуть втрату загиблих солдатів", - наголосив Каріукі.

Читайте такожРезніков оцінив вірогідність окупації російськими військами ХарковаВін наполегливо закликав Росію заявити на засіданні Ради безпеки ООН, що вона дотримуватиметься своїх зобов'язань відповідно до Статуту ООН, що не має планів вторгнення в Україну, утримуватиметься від загроз або застосування сили проти України, а також, що вона більше не підриватиме суверенітет і територіальну цілісність України військовими або іншими засобами і відведе війська від кордону.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ може збільшити кількість військових у Білорусі біля кордону України. Про це розповіла посол США.

Вас також можуть зацікавити новини: