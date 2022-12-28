Ворог втратив 8 одиниць військової техніки різних типів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Стало відомо про нові серйозні втрати РФ в Україні - у Запорізькій області днями в регіоні було знищено ворожий зенітний ракетний комплекс та поранено понад 150 російських окупантів.

Кількість ліквідованих ворогів уточнюється, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти продовжують безславно помирати в нашій державі.

Відео дня

"У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - найважливіші новини

Увечері 28 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Варто зазначити, що наша армія активно протистоїть загарбникам - ще наприкінці літа пішла у контрнаступ та вже звільнила понад 1 тис. 800 українських населених пунктів.

Станом на сьогодні Росія в нашій державі втратила близько 103 тисяч 770 посіпак та, зокрема, 3017 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: