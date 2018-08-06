Одіозний депутат Держдуми Мілонов закликав врятувати росіян від "одержимості похіттю"

Хранитель "русскіх скрєп" Мілонов порівняв заклади, у яких росіян навчають «технікам любові й сексу», із «тоталітарними сектами».

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов підготував звернення на ім'я генерального прокурора Росії Юрія Чайки із проханням провести перевірку закладів, у яких росіян навчають «технікам любові та сексу».

Про це «Ленте.ру» повідомив прес-секретар російського депутата.

«Під виглядом академій, шкіл та інститутів у країні масово й організовано діють сумнівні організації, які займаються фактичним розбещенням населення, пропагандою проміскуїтету та збочень», - сказав депутат.

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Мілонов порівняв подібні організації з «тоталітарними сектами». На його думку, там людей перетворюють на «одержимих похіттю зомбі».

Хранитель "русскіх скрєп" Мілонов просить генпрокурора РФ провести комплексну перевірку подібних закладів у великих містах країни з метою їх подальшого закриття та ліквідації.

Також він приступив до створення поправок до Кримінального кодексу Росії, які дозволять прирівняти цей вид діяльності до організації притонів і борделів.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальний російський депутат Віталій Мілонов зібрався заручитися підтримкою МОЗ РФ, щоб прирівняти інтимні товари до лікарських, домогтися їх ліцензування та продавати тільки за призначенням лікаря.