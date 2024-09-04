Гаряча доба на фронті: ЗСУ знешкодили майже 1400 окупантів та багато техніки, - Генштаб

Також уражено 30 ворожих артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1390 російських окупантів.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загалом Росія втратила вже 620 тисяч 350 осіб.

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника крилатих ракет, а тому загальна цифра скоригована.

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У Генштабі зазначили, що окупанти з початку повномасштабної війни втратили:

танків ‒ 8 тисяч 618 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 16 тисяч 848 (+27),

артилерійських систем – 17694 (+30),

РСЗВ – 1177,

засоби ППО ‒ 940,

літаків – 368,

гелікоптерів – 328,

БПЛА оперативнотактичного рівня – 14616 (+43),

крилаті ракети ‒ 2580,

кораблі /катери ‒ 28,

підводні човни 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35),

спеціальна техніка ‒ 3014 (+12).

Також у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Так, протягом минулої доби вздовж усієї лінії боєзіткнення відбулось 207 бойових зіткнень. Більшість з яких - на Покровському і Курахівському напрямках.

Зокрема на Харківському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони України в районі Вовчанська. Ще девʼять атак ворог провів на Купʼянському напрямку - атаки було відбито в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога. Найбільше зусиль ворог задіював в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

Пʼять атак окупантів було відбито на Сіверському напрямку. Ще вісім - на Краматорському напрямку неподалік Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

В районі Торецька окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони за підтримки бомбардувальників. Загалом же ворог тут провів 15 атак.

Найбільше атак, а саме 61, було відбито на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки.

Ще пів сотні разів окупанти намагалися прорватися на Курахівському напрямку в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка.

Десять спроб ворога відбито на Времівському напрямку неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

Шість атак окупантів було відбито на Оріхівському напрямку в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки. Крім того, окупанти активізувалися на Придніпровському напрямку. Тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків DeepState, російські загарбники у Донецькій області змогли просунутися вперед.

Росіянам вдалося окупувати село Пречистівка. Вони також рушили вперед біля села Водяне, яке знаходиться під містом Вугледар.

ISW зазначає, що правитель Росії Володимир Путін вважає, що його країна може повільно поглинути Україну, проводячи поступовий наступ та виснажуючи ЗСУ.

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