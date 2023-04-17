Українські воїни за добу ліквідували чимало супротивників.

Бійці Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу, 16 квітня (відзначався Великдень 2023), знищили 9 російських окупантів.

Було ліквідовано також ворожий мінометний розрахунок, про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. У командуванні також зазначили, що остаточні втрати супротивника уточнюють.

"Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено 9 окупантів та мінометний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

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Вранці 17 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог намагався наступати на таких напрямках: Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському й Бахмутському. На цих напрямках упродовж минулої доби було відбито понад 60 ворожих атак.

Вороги на нашій території зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 182 660 окупантів. Крім того, знищено, зокрема, 2 804 артилерійські системи.

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