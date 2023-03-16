Остаточні втрати ворога в Україні уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за добу, 15 березня, знищили 18 окупантів та танк супротивника.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил на своїй сторінці у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 18 окупантів та танк противника", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ додали, що остаточні ворожі втрати уточнюються.

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Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що за тиждень наші морпіхи знищили 178 російських загарбників.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Росіяни стали менше атакувати українських військових на сході України - за даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби відбито понад 70 ворожих атак. Варто зазначити, що 14 березня було нараховано понад 90 атак з боку супротивника.

Росіяни на Донбасі зазнають величезних втрат. За даними західних ЗМІ, оприлюднених на початку березня, лише у боях за Бахмут супротивник втратив до 30 тисяч своїх посіпак.

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