Українські морські піхотинці за добу, 15 березня, знищили 18 окупантів та танк супротивника.
Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил на своїй сторінці у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 18 окупантів та танк противника", - йдеться у повідомленні.
У ВМС ЗСУ додали, що остаточні ворожі втрати уточнюються.
Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що за тиждень наші морпіхи знищили 178 російських загарбників.
Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати
Росіяни стали менше атакувати українських військових на сході України - за даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби відбито понад 70 ворожих атак. Варто зазначити, що 14 березня було нараховано понад 90 атак з боку супротивника.
Росіяни на Донбасі зазнають величезних втрат. За даними західних ЗМІ, оприлюднених на початку березня, лише у боях за Бахмут супротивник втратив до 30 тисяч своїх посіпак.