Українська авіація за добу завдала низку ударів по окупантах, зазначили у Генштабі.

Українські воїни за добу ліквідували один ворожий російський безпілотник-камікадзе "Ланцет", а також п’ять ворожих дронів-шпигунів різних типів.

Українська артилерія та ракетні війська уразили ворожий склад боєприпасів і район зосередження живої сили супротивника, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у середу увечері, 3 травня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу противника", - зазначили у Генштабі.

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Вороги вже тривалий час намагаються прорватися вперед на сході української держави. Вранці 3 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти упродовж минулої доби зосередили основні зусилля на тому, щоб наступати на таких напрямках: Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському. На цих напрямках супротивник здійснив десятки атак й отримав гідну відсіч.

Росіяни на нашій землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати РФ на 3 травня становлять приблизно 191 940 ворогів. Зокрема, ліквідовано 2 505 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

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