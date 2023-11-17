Загальні втрати російських окупантів склали 674 особи, знищено 29 одиниць їхньої військової техніки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляє, що загальні втрати ворога в живій силі на Таврійському напрямку значно зросли.

Як зазначив він у повідомленні в своєму Telegram-каналі, минулої доби було знищено ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та дві одиниці САУ МСТА-С.

"Загальні втрати ворога в живій силі в операційній зоні ОСУВ "Таврія" значно зросли", - написав командувач.

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Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень, завдав три ракетних удари та здійснив 734 артобстріли. Водночас, наголосив командувач, українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Загальні втрати ворога склали 674 особи. Знищено 29 одиниць військової техніки", - повідомив Тарнавський.

Йдеться, зокрема про три танки, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем, одну РСЗВ та дев’ять безпілотників. Крім того, знищено було п’ять складів боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога. Ще 31 одиницю військової техніки окупантів було пошкоджено.

Тарнавський також зауважив, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Війна в Україні - ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Тарнавський поінформував про значні втрати Росії на цій ділянці фронту. Там ворог залишився без 43 одиниць військової техніки та 594 своїх солдат.

Знищено було, зокрема 19 ворожих безпілотників, шість артилерійських систем та п'ять бойових броньованих машин окупантів. Днями в зоні ОСУВ Таврія також збили російський штурмовик Су-25.

У жовтні Сили оборони України за добу просунулися на Таврійському напрямку.

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