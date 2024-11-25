Українські військові успішно ліквідували більше тисячі окупантів / колаж УНІАН, фото facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони України за минулу добу (24 листопада) знешкодили 1 тисячу і 610 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2024 року орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 732 тис 350 осіб, у тому числі 1610 за минулу добу;
  • танків ‒ 9429 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 19 тис 236 (+27);
  • артилерійських систем – 20787 (+22);
  • реактивних систем залпового вогню – 1254;
  • засоби ППО ‒ 1004;
  • літаків – 369;
  • гелікоптерів – 329;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114);
  • крилаті ракети ‒ 2764;
  • кораблі /катери ‒ 28;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84);
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).

Інші новини з Донецького напрямку

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією моніторингового проєкту DeepState, росіяни окупували два населених пункти у Донецькій області – Катеринівку та Юр’ївку. Також ворог просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового. 

Окрім того, у районі Часового Яру українським військовим вдалося взати у полон росіянина, який лише тиждень пробув на фронті. Він повідомив багато деталей про військове командування і підкреслив, що назад повертатися дозволяють лише пораненим бійцям.

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