Також уражено 27 бойових машин піхоти і 22 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу (24 листопада) знешкодили 1 тисячу і 610 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2024 року орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 732 тис 350 осіб, у тому числі 1610 за минулу добу;

танків ‒ 9429 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 19 тис 236 (+27);

артилерійських систем – 20787 (+22);

реактивних систем залпового вогню – 1254;

засоби ППО ‒ 1004;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114);

крилаті ракети ‒ 2764;

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84);

спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).

Інші новини з Донецького напрямку

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією моніторингового проєкту DeepState, росіяни окупували два населених пункти у Донецькій області – Катеринівку та Юр’ївку. Також ворог просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.

Окрім того, у районі Часового Яру українським військовим вдалося взати у полон росіянина, який лише тиждень пробув на фронті. Він повідомив багато деталей про військове командування і підкреслив, що назад повертатися дозволяють лише пораненим бійцям.

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