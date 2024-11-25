Сили оборони України за минулу добу (24 листопада) знешкодили 1 тисячу і 610 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 732 тис 350 осіб, у тому числі 1610 за минулу добу;
- танків ‒ 9429 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 19 тис 236 (+27);
- артилерійських систем – 20787 (+22);
- реактивних систем залпового вогню – 1254;
- засоби ППО ‒ 1004;
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114);
- крилаті ракети ‒ 2764;
- кораблі /катери ‒ 28;
- підводні човни - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84);
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+2).
Інші новини з Донецького напрямку
Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією моніторингового проєкту DeepState, росіяни окупували два населених пункти у Донецькій області – Катеринівку та Юр’ївку. Також ворог просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.
Окрім того, у районі Часового Яру українським військовим вдалося взати у полон росіянина, який лише тиждень пробув на фронті. Він повідомив багато деталей про військове командування і підкреслив, що назад повертатися дозволяють лише пораненим бійцям.