Зараз українські воїни спостерігають у супротивника "глибоку задумливість", поділилася очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Два дні спостерігалося певне затишшя на лівому березі Дніпра, протягом двох днів не було ворожих штурмів, але окупанти мають втрати.

Про це начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону. "Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, бо протягом двох діб немає штурмових дій, але все ж таки у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, дуже потужні втрати. Якщо поговорити про минулу добу, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок", - розповіла вона.

При цьому зазначає, що ворог визнає, що фортифікаційні споруди правого берега потужні, укріпленість висока і просунутись туди вони шансів не мають. За її словами, продовжується заборона на використання бронетехніки ворогом, тому продовжують "м’ясні штурми", їм доводиться проводити все частіше ротації. Вона нагадала, що ворог мав дуже суттєві втрати в техніці на початковому етапі, коли за класичними схемами намагався штурмувати плацдарм піхотою, яку підтримувала бронетехніка - втратили понад 200 одиниць за два-три тижні і зупинили використання бронетехніки.

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"Логістика ворога ускладнена, бо ми продовжуємо розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення. Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати. Але треба визнати - вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях, тому в нас ще багато роботи", - наголосила Гуменюк.

Також зазначила, що не спостерігається критичного збільшення ворожого угруповання або додаткових ресурсів, але є постійні маневри, бо у ворога великі втрати не тільки в особовому складі, але й іміджеві. "Ті, хто змогли повернутися зі штурмових дій, розповідають про безперспективність проведення повторних дій, і через це дуже складно сформувати новий штурмовий підрозділ, тому вони змушені підтягувати з більш глибоких тилів підрозділи, які не обізнані в ситуації", - зазначила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Гуменюк пояснила, чому треба розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. "Щоб, зокрема, напередодні виборів, які імітує Росія на цих територіях, був найважливіший сигнал присутності наших військ на лівому березі, розуміння на ТОТ, що вони не покинуті, і перспектива просування Сил оборони є. Вона складна, вона може бути відтермінована в часі, але вона є. І це навіть демонструють самі вороги, коли потужно починають мінувати площі, які розділяють наш плацдарм і їх позиції, усвідомлюючи, що цими маршрутами ми будемо рухатися. Наша присутність на лівому березі позбавляє ворога перспектив просування на правий берег, тому, що там надійно укріплено", - підкреслила вона.

Гуменюк відмовилася розповідати, наскільки розширено плацдарм, щоб не нашкодити бійцям Сил оборони. "Це лінія фронту, яка дуже гнучка, і на деяких ділянках вона змінюється несподівано для ворога, і саме тому вони втрачають особовий склад під час штурмових дій", - наголосила вона.

У центрі уваги російсько-українська війна - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко стверджував, що для російських окупантів Кринки (Херсонська область) є дуже незручною локацією.

Для видавлювання ЗСУ з лівого берега в Кринках окупанти торік спеціально сформували три тактичні групи, чисельністю практично у дві бригади. Ці групи діяли по флангах. Крім того, командування окупантів продовжило нарощування групи військ "Дніпро", і якщо наприкінці минулого року їх було 64 тис. особового складу, то зараз це вже 77 тис. особового складу.

Аналітик зазначав, що Кринки витягнуті настільки, що ворогу своєчасно протидіяти засобам ураження на кожній дільниці складно, особливо в умовах обмеженої логістики. Це призводить до того, що поступально окупанти, не здатні протидіяти розширенню плацдарму, починають втрачати нові ділянки. Своєю чергою, розосередження уваги на нові ділянки знижує оперативність тактовних груп росіян, що діють біля Кринок.

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