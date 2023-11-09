Сили оборони України стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

На Таврійському напрямку серед іншої ворожої техніки знищено і новітній російський ЗРК С-300В4.

Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зазначив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаудари, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 888 артобстріли.

"Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське та південніше Пречистівки Донецької області", - повідомив Тарнавський.

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За його словами, протягом доби загальні втрати ворога склали 542 особи.

"Знищено 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема - ЗРК С-300В4, 26 БПЛА, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт", - повідомив командувач угруповання військ "Таврія". Тарнавський наголосив, що триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

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Як писав УНІАН, 7 листопада Олександр Тарнавський повідомляв про знищення ворожої важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та двох одиниць самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

Варто зазначити, що РФ на українській землі зазнала вже колосальних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на сьогодні, 9 листопада, вже становлять приблизно 308 тис. 720 осіб.

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