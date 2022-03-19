Найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій - 28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, у Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

Станом на ранок 24-го дня повномасштабного вторгнення РФ від дій окупантів загинули 112 дітей і понад 140 поранених.

Про це передавати у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій - 28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, у Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

Через регулярні бомбардування та обстріли пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл і дитячих садків у Донецькій - 138, Харківській - 77, Київській - 41, Миколаївській - 39, Сумській - 33, Херсонській - 21, у столиці - 43.

Ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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