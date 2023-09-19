За словами секретаря РНБО, новий заколот лише питання короткого проміжку часу.

У Росії вже назріває новий заколот, який призведе до її фрагментації, однак цього разу походу на Москву, як робили "вагнерівці", не буде.

"Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", — зазначив секретар РНБО в ефірі телемарафону.

Згідно з його прогнозом, новий заколот РФ наразі - це питання короткого проміжку часу і процеси запущені.

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"Вони звикли до розкішного життя по Європах, вони звикли до іншого життя, а зараз їх ганяють, як псів по всьому світу. Країни зараз забороняють в’їзд на свої території машин з російськими номерами та багато інших процесів, від яких радощів у них мало. Більше того, перемогти нашу країну військовим шляхом вони не зможуть. І тому питання, коли на Росії станеться заколот — це питання короткого проміжку часу. Який це буде час давайте подивимося, але процеси там вже запущені", - наголосив Данілов.

Він вважає, що олігархічні групи РФ, які жили своїм власним життям після початку повномасштабної війни в Україні, повинні забувати про спокій. Секретар РНБО також розкрив, чи готові міжнародні партнери до розвалу Росії.

"Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись", - зазначив Данілов.

Водночас він переконаний, що на ці процеси вже впливати ніхто не зможе впливати і "ми обов'язково побачимо" фрагментацію РФ.

Розвал РФ - що кажуть експерти

Голова міжфракційного об’єднання з деколонізації РФ Олег Дунда вважає, що Росія зараз проходить шлях СРСР 1970-1980 років. Імперська політика радянської влади призвела до розвалу СРСР, і на саму Росію теж чекає розпад.

Один з керівників нещодавно забороненої в РФ правозахисної групи "Меморіал" Олег Орлов заявляв, що Росія розкладається в потужній суміші абсурду і репресій, що можна порівняти з епохою Леоніда Брежнєва в Радянському Союзі.

Данілов же зазначав, що ситуація вийшла з-під контролю, продемонструвавши, що в Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно, а будь-який ядерний об'єкт або зброю можуть захопити. Кремль не може контролювати таку велику територію, а другої за силою армії в світі - не існує.

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