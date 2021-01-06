В армії наголошують, що неправильне визначення того чи іншого регіону створює низку проблем та підіграє російській пропаганді.

В Збройних силах України наголошують, що для визначення окупованих територій Донбасу слід застосовувати правильну термінологію.

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Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

«У ЗМІ та соціальних мережах досить часто використовують терміни “території самопроголошених/так званих ДНР/ЛНР”, “Південний схід України” та “Схід України”, які є хибними відповідно до законів України. Водночас вірно говорити “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях”, “окупована частина Донбасу”, - йдеться в повідомленні Управління.

В ЗСУ наголошують, що неправильне визначення того чи іншого регіону створює низку проблем та підіграє російській пропаганді.

“Схід України” на противагу “великій Україні” – таким терміном Росія та проросійські медіа відокремлюють населення тимчасово окупованих територій від українців, які проживають під легітимним урядом, а відтак створюють напруження у суспільстві і вороже ставлення між громадянами. Таким чином, використовуючи термін “Схід України” та “Південний схід України”, розширюють географію конфлікту, адже в географічному сприйнятті Схід – це і Харківська область, а Південний схід часто у свідомості охоплює і Запорізьку область, в той час як під окупацією знаходяться окремі райони Донецької та Луганської областей», - наголосили в Управлінні.

В ЗСУ пояснюють, що застосування формулювання “так звані ДНР/ЛНР” також є шкідливим. Це термін, що підтверджує існування окремих “самопроголошених” республік, визнання яких добивається Росія.

«Неправильне використання даного терміну створює уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти регіонів України. Однак, за умови вірного формулювання, ми розуміємо що це – території України, які були тимчасово окуповані Росією та сателітними їй терористичними угрупованнями», - йдеться в повідомленні.

В Збройних силах пояснюють, що використання єдиної термінології, що відповідає реальності, законам та міжнародному гуманітарному праву, сприятиме створенню нових механізмів для протидії інформаційним загрозам, виключатиме російські пропагандистські штампи.

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Автор: УНІАН