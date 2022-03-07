В ОДА кажуть, що українські захисники зараз вибиватимуть ворогів.

Російські окупанти увійшли на територію аеропорту Миколаєва. Українські війська переходять у наступ.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ми переходимо у наступ. Засранці забрали... зайшли в аеропорт наш миколаївський. Все інше ми повідбивали. Але ми і звідси їх зараз вип*здуєм. Все буде добре.

Крім того, вже легендарний голова Миколаївської ОДА показав, як зараз працює у робочому кабінеті.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області російські окупанти просто покидали техніку й втекли з поля бою. Тепер це - нові трофеї українських військових.

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