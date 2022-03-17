Серед евакуйованих 42 дитини.

Сьогодні з Авдіївки та Вугледара вдалося евакуювати 209 людей.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Продовжуємо організовано евакуювати цивільних із прифронтових міст", - зазначив він.

За словами Кириленка, сьогодні вивезли у безпечне місце 209 людей: 183 з Вугледара (у тому числі 36 дітей) та 26 з Авдіївки (у тому числі 6 дітей).

"Рятуємо українців від російських снарядів", - наголосив голова ОВА.

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