фото Павло Кириленко
Сьогодні з Авдіївки та Вугледара вдалося евакуювати 209 людей.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Продовжуємо організовано евакуювати цивільних із прифронтових міст", - зазначив він.
За словами Кириленка, сьогодні вивезли у безпечне місце 209 людей: 183 з Вугледара (у тому числі 36 дітей) та 26 з Авдіївки (у тому числі 6 дітей).
фото Павло Кириленко
"Рятуємо українців від російських снарядів", - наголосив голова ОВА.
фото Павло Кириленко