Росія атакувала територію поблизу ЗАЕС: є жертва

Гендиректор МАГАТЕ зазначає, що удари по АЕС або поблизу неї мають припинитися.

Вранці в понеділок, 27 квітня, безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Внаслідок удару загинув водій, повідомила в X Міжнародна організація з питань атомної енергетики (МАГАТЕ), посилаючись на інформацію від російських посадовців, які працюють на тимчасово окупованій атомній станції.

"ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що внаслідок удару безпілотника, який стався сьогодні вранці, загинув водій у транспортній майстерні поблизу території станції", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на місці події, розслідують цей інцидент і продовжуватимуть стежити за розвитком ситуації.

Генеральний директор агенції Рафаель Гросі підкреслює, що удари по атомних електростанціях або поблизу них можуть становити загрозу ядерній безпеці, і додає, що вони повинні припинитися.

Запорізька АЕС – останні новини

26 квітня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі висловив сподівання, що найближчим часом буде досягнуто перемир’я поблизу ЗАЕС, що дозволить відремонтувати основну лінію електропередач, через яку здійснюється зовнішнє живлення станції.

Слід зазначити, що 17 квітня ЗАЕС знову тимчасово втрачала усе зовнішнє живлення. Це 14-й зафіксований випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії. Увечері 26 квітня станція знову тимчасово втрачала зовнішнє живлення і, за даними "Енергоатому", живилася від дизельних генераторів протягом півтори години.

