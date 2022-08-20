У Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС України.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. У Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

Вас також можуть зацікавити новини: